Crianças do JI do Carrascal acendem velas pela Paz

Trinta crianças do Jardim-de-Infância do Carrascal, em Mire de Tibães, deram visibilidade a uma iniciativa promovida nas Actividades de Animação e Apoio à Família daquele estabelecimento de ensino, acendendo várias velas da Paz. Entre Dezembro e Janeiro, os petizes participaram numa recolha de fundos a favor de famílias carenciadas apoiadas pela Cáritas.

No início de Janeiro, cada criança levou para casa um mealheiro personalizado para angariação de fundos junto das famílias. O dinheiro amealhado serviu para que o jardim-de-infância participasse na iniciativa nacional promovida pela Cáritas que desafiou os portugueses a acenderem uma vela pela Paz.

As Actividades de Animação e Apoio à Família, com o apoio logístico da Junta de Freguesia de Mire de Tibães, decidiram ampliar a iniciativa, reunindo algumas das velas adquiridas à Cáritas e acentuando junto das crianças a necessidade de trabalharem desde cedo pela construção de um desígnio maior: a Paz. Para além das velas, alguns trabalhos manuais ajudaram a contextualizar os mais novos sobre o assunto em questão.

“O dia 1 de Janeiro foi o Dia Mundial da Paz e para o celebrar pensámos em desenvolver uma actividade durante este mês com as crianças. Todas acenderam uma velinha no exterior do jardim-de-infância formando a palavra Paz. A par deste gesto, tentamos sensibilizar as crianças para a importância da partilha e do combate contra a fome”, explicou Ana Gomes.

Esta foi mais uma das várias actividades de âmbito educativo e social realizada pela equipa, que assumem um papel importante no apoio e colabo- ração da componente lectiva daquele estabelecimento, com a responsabilidade da Junta de Freguesia que apoia incondicionalmente este tipo de actividades.

