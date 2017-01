Braga e Guimarães salvaguardam a paisagem dos ‘Sacro Montes’

As câmaras municipais de Braga e Guimarães apostam fazer do Monte da Falperra “um território comum”, ultrapassando delimitações administrativas com o ‘Programa Intermunicipal de Salvaguarda dos Sacro Montes’, instrumento pioneiro em Portugal para a gestão conjunta de uma área florestal de 2 500 hectares repartidos pelos dois concelhos. Ontem, junto à Capela de Santa Maria Madalena, imóvel recentemente classificado como monumento nacional, os presidentes das duas autarquias revelaram os objectivos daquela que será “a primeira experiência de planeamento intermunicipal” no nosso país.

Ancorado naquele e noutros locais sagrados e de valor patrimonial como os santuários do Sameiro e Bom Jesus, a capela de S. Marta das Cortiças, a Citânia de Briteiros e o Castro de Sabroso, o programa ‘Sacro Montes’ prevê investimentos na protecção daquela área florestal, a par da reabilitação e promoção do património construído que a pontua.

Sob o lema ‘Um território e uma só paisagem’, a valorização florestal que está na base do Programa Intermunicipal será acompanhada de uma “actuação concertada” dos municípios de Braga e Guimarães ao nível da gestão de fluxos turísticos e do património num alinhamento montanhoso que foi, ao longo de séculos, “a escolha natural para a implantação de vários santuários que adquiram grande importância paisagística, cultural, ambiental e peregrinatória”.

A área de intervenção do ‘Programa Intermunicipal de Salvaguarda dos Sacro Montes’ inclui, para além dos citados santuários do Bom Jesus e Sameiro, capela de Santa Maria Madalena, Citânia de Briteiros e Castro de Sabroso, o Caminho Real que liga o templo de Santa Maria Madalena a Guimarães e construções rurais relevantes em termos patrimoniais como os Moinhos de Portuguediz.

Por entre estes conjuntos relevantes serão criados percursos pedonais qualificados para a atracção de mais visitantes.

A requalificação da Capela de Santa Maria Madalena, temp lo implantado na linha administrativa que separa os concelhos de Braga e Guimarães, é uma das tarefas a que as duas câmaras querem dar prioridades, garantidas que estejam as necessárias linhas de financiamento público.

O programa ‘Sacro Montes’ merece para já o aplauso dos responsáveis da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, atendendo ao seu carácter exemplar no que respeita ao cumprimento da nova Lei de Bases Gerais da Política de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo.

Os edis de Braga e Guimarães, Ricardo Rio e Domingos Bragança, confiam que este pioneirismo de gestão partilhada do território será factor facilitador no acesso a fundos da União Europeia para a concretização das acções projectadas para os ‘Sacro Montes’.

“Esperemos que haja esse reconhecimento deste Plano para que possamos encontrar as melhores linhas de financiamento que possam visar este tipo de intervenção”, declarou ontem o presidente da Câmara Municipal de Braga, na apresentação do programa intermunicipal.

Os autarcas de Braga e Guimarães não adiantam um calendário preciso para a implementação do programa ‘Sacro Montes’, sendo que umas das medidas primeiras será, segundo o vereador bracarense Miguel Bandeira, “a actualização da cartografia” da vasta área de intervenção.

Para além de identificar um conjunto de medidas administrativas que passam a ser tomadas em concertação, os responsáveis dos municípios de Braga e Guimarães querem que ‘Sacro Montes’ potence o valor económico e turístico desta zona.

Na apresentação do primeiro Programa Intermunicipal de Salvaguarda da Paisagem, as duas autarquias que assumem o Monte da Falperra como elemento que as une relevam a preservação do ambiente e do património, expressas na candidatura a Capital Verde da Europa e na elaboração do Atlas da Paisagem Cultural, por parte de Guimarães, e na candidatura do Santuário do Bom Jesus a Património da Humanidade, no lado bracarense.

