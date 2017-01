FORAVE mete mãos ao rio Ave

Depois da Engenho e do rio Guizande, a Forave e o rio Ave. O projeto municipal “Os Nossos Rios” continua a captar o envolvimento da população e das instituições famalicenses e a partir desta semana também a escola profissional da freguesia de Lousado passa a ser responsável pela monitorização regular de um troço de um dos rios que atravessa o concelho - o Ave.



Aos alunos da Forave foram ontem entregues os primeiros kits didáticos do projeto, que entre outros materiais são compostos por uma ficha de observação da fauna e da flora e diversos instrumentos para a análise da qualidade da água do rio.



Ainda no âmbito do projeto “Os Nossos Rios”, refira-se que esta quarta-feira ficou também marcada pela continuação dos trabalhos junto ao rio Guizande e pelo início da modelação das margens do rio Este, que implicará, entre outras operações, a remoção de silvas, acácias e videiras e a plantação de árvores ribeirinhas autóctones, contribuindo, deste modo, para a criação do corredor ecológico do rio e para a melhoria da biodiversidade.



O arranque dos trabalhos contou com a presença do vereador do Ambiente da autarquia, Pedro Sena, do presidente da junta de freguesia de Nine, Paulo Oliveira, e do presidente da União de Freguesias de Arnoso Santa Maria, Santa Eulália e Sezures, Jorge Amaral.



“É um trabalho árduo, mas acredito que se unirmos esforços e trabalharmos todos em conjunto, conseguimos devolver os rios à comunidade”, disse o responsável autárquico.



Refira-se que a Câmara Municipal lançou em meados de maio de 2016 o projeto “Os Nossos Rios” em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente. O projeto tem como principal objetivo a requalificação e reabilitação dos rios e das margens ribeirinhas, envolvendo a população em ações de sensibilização e educação para a limpeza, preservação e manutenção dos espaços.

É um projeto envolvente e convocante, onde todas as pessoas e instituições são chamadas a participar, recriando-se a figura dos guarda-rios, agora num contexto de voluntariado e de responsabilidade cívica.



O objetivo final é a criação de corredores naturais e ecológicos nas margens dos rios que atravessam o concelho, respeitando e valorizando a fauna e a flora existentes.



