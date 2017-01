Vila Nova de Famalicão: Fim-de-semana em cheio no Museu Bernardino Machado

autor Redacção num. de artigos 30893

O Museu Bernardino Machado, em Vila Nova de Famalicão, preparou para este fim-de-semana, duas grandes iniciativas, relacionadas com o seu patrono.



Esta sexta-feira, dia 27, pelas 21h30, arranca a primeira conferência do novo ciclo dedicado ao tema “Os partidos e as grandes questões da I República”. A sessão decorre na Sala Júlio Machado Vaz e conta com a intervenção do Prof. Doutor Paulo Ferreira da Cunha que vai debater “Os deputados republicanos e a Lei Fundamental de 1911: convergências e divergências”. O colóquio, com entrada livre, está acreditado para os professores dos grupos 200, 300, 400 e 410 que devem inscrever-se, para o efeito, através do email do Centro de Formação cf@esccb.pt.



O conferencista é professor catedrático e diretor do Instituto Jurídico Interdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto.



Entretanto, no sábado, pelas 15 horas, será lan çada a Obra “Política III Tomo 6”, de Bernardino Machado, apresentada pelo Prof. Doutor Norberto Ferreira da Cunha, Coordenador Científico deste museu.



O Tomo VI das Obras Políticas de Bernardino Machado divide-se em 2 partes: A primeira contém uma introdução que sintetiza o pensamento de Bernardino Machado, durante o ano de 1920; a segunda é constituída por um conjunto de textos das suas intervenções parlamentares, desde os fins de 1919, até ao final de 1920. Os temas deste volume subdividem-se em estruturais e centrais, entre os primeiros, salienta-se o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial e as questões socioeconómicas; Entre os segundos, os partidos políticos, o dezembrismo e a revolta monárquica de 1919, a questão colonial e a política externa (a Conferência de Paz, a Sociedade das Nações e as relações com o Brasil). A entrada é livre.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas