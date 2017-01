Póvoa de Lanhoso: Workshop de Escrita Criativa homenageia António Celestino

Termina no próximo sábado, dia 28 de janeiro, o Workshop de Escrita Criativa, integrado nas comemorações do centenário de nascimento do escritor Povoense, António Celestino. Esta ação começou no dia 7 de janeiro com oito formandos.



Na terceira sessão já todas as pessoas participantes estavam a escrever para, como produto final e palpável do seu empenho, ser editado um opúsculo com um conjunto de pequenos contos, cujo mote é: 'Um dia conto-te o quanto gostei de ti!'. Este opúsculo será divulgado na Feira do Livro, em março próximo.



“Agradeço aos formandos a sua participação e o seu empenho, que, juntamente com o monitor, Dr. José Abílio Coelho, dedicaram à formação”, considera o Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, André Rodrigues, explicando que “este momento marca o arranque das comemorações do centenário de nascimento de António Celestino e tem como objetivo formar os Povoenses e estimular a sua participação no concurso literário municipal, cujos trabalhos devem ser entregues entre 1 de março e 15 de abril”.



No próximo dia 28 de janeiro, última sessão do workshop, serão entregues os certificados de participação a todos/as os/as formandos e formandas. Esta iniciativa foi orientada por José Abílio Coelho.



“A escolha dos temas”; “Os contos têm uma estrutura própria: o conto ao longo dos tempos”; “Como começar e terminar um conto”; “A pontuação e a grafia: a importância da leitura”; “A dimensão do conto”; “A utilização das novas tecnologias na escrita criativa”; “Como publicar um conto em livro, jornal ou revista ou como apresentá-lo a um concurso literário” são os pontos que constituem o programa desta formação, havendo ainda lugar à realização do já referido trabalho prático.



De lembrar que a Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso encontra-se a promover as comemorações do centenário do nascimento de António Celestino (1917-2017). Falecido há três anos, esta é uma forma de homenagear e de dar a conhecer aquele poeta Povoense.



No dia 18 de fevereiro, realiza-se a Mesa Redonda 'Falando de um Homem que fez da Vida um ato poético”, pelas 16h30, no auditório do Centro Interpretativo Maria da Fonte. Serão oradores João Pacheco, que irá falar sobre “O meu Sá de Miranda”; Jorge Cruz, abordando o tema “António Celestino: o amante das artes que contava histórias”; e Alberto Oliveira sobre “António Celestino na intimidade”. A entrada é livre.



Ainda em fevereiro, a Biblioteca Municipal - Casa da Botica apresenta a exposição “As paixões de Celestino”.



