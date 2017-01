Póvoa de Lanhoso: Agregados familiares receberam habitações sociais

autor Redacção num. de artigos 30894

No dia 24 de janeiro, foram suprimidas necessidades ao nível habitacional de dois agregados familiares da Póvoa de Lanhoso, através da atribuição de fogos sociais.



Através da resposta da Habitação Social dos serviços de Ação Social e Saúde da Autarquia, o IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana atribuiu mais duas casas sociais no Bairro existente na Avenida da República, na Vila da Póvoa de Lanhoso.



Para além das pessoas beneficiárias, esta entrega juntou o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel Baptista, e representantes do IHRU, assim como pessoal técnico da área social da autarquia.



Esta atribuição aconteceu na sequência das sinalizações que os serviços de ação social da Autarquia realizaram junto do IHRU, enquanto entidade proprietária do Bairro Social.



Os dois fogos sociais foram entregues a agregados que se encontravam numa situação de carência habitacional, algo que ficou ultrapassado com o acesso às referidas habitações.



*** Nota da C.M. da Póvoa de Lanhoso ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas