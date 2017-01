Vila Nova de Cerveira: Eng.º João Lemos Costa dá nome a nova rua

autor Redacção num. de artigos 30894

No âmbito das comemorações dos 40 anos da implementação do Poder Local Democrático em Portugal, foi aprovada por unanimidade, em reunião de câmara desta quarta-feira, a atribuição do topónimo Eng.º João Lemos Costa, primeiro presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira eleito democraticamente no pós 25 de Abril, ao novo acesso da Escola Básica e Secundária do concelho.



Considerando o impacto das primeiras eleições autárquicas no país, a autarquia cerveirense decidiu reconhecer o facto do Eng.º João Lemos Costa ter sido o primeiro presidente do Município, no pós 25 de Abril, cargo que desempenhou entre 1976 e 1982.



Assim, e após a conclusão das obras de beneficiação na envolvente da EB2,3/S de Vila Nova de Cerveira, o executivo municipal apresentou uma proposta para atribuição de topónimo àquele acesso passando a designar-se de Rua Eng.º João Lemos Costa.



No documento apresentado pelo Presidente de Câmara, Fernando Nogueira, lê-se que o Eng.º João Lemos Costa “foi um dos mentores dos primeiros passos das Bienais de Arte, abraçando o conceito de descentralização cultural”, mas também assumiu relevância pelo “trabalho desenvolvido em prol do desenvolvimento do concelho e das suas gentes, nomeadamente na consolidação da eletrificação do concelho”.



Localizada entre as ruas da Pedra Vedra e a Rua das Cortes, a Rua Eng.º João Lemos Costa destaca-se por ficar à entrada da vila e pelo movimento associado, nomeadamente das novas gerações.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Cerveira ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas