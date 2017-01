Bosque Erasmus assinala 30 anos de intercâmbio de estudantes

A Universidade do Minho (UMinho) inaugurou ontem, nos ‘campi’ de Gualtar e de Azurém (Guimarães), dois bosques Erasmus.

Os bosques são compostos por cerca de 30 árvores, oriundas de vários países europeu, e assinalam os 30 anos de existência do programa internacional de intercâmbio de estudantes (Erasmus).

No caso do ‘campus’ de Gualtar, o bosque fica situado junto à entrada principal e a inauguração contou com as presenças de Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, e de António Cunha, reitor da UMinho.

O responsável máximo daquele estabelecimento de ensino começou por frisar que o programa Erasmus “é talvez um dos programas mais importantes da construção europeia. Um programa que modificou toda uma geração. É o momento de afirmarmos a importância da Europa para afirmarmos a importância da Europa como construção pacífica de um continente que se quer que esteja em paz”.

António Cunha destacou ainda a importância do programa para a UMinho “pelo ‘networking’ internacional que faz, pelas ligações que estabelece, pelo modo como dá a conhecer as universidades”.

A inauguração dos bosques foi apenas uma das primeiras iniciativas qu e compõem as comemorações dos 30 anos do programa ‘Erasmus’, que começaram em Dezembro passado, com a exposição ‘30 Anos do Programa Erasmus na UMinho’ e que vão decorrer ao longo de todo este ano. “Vamos continuar a celebrar a construção da Europa ao longo do ano, através do programa Erasmus, com um conjunto de iniciativas diversas”, prometeu António Cunha.

Entre as actividades previstas realizar ao longo do ano estão encontros de antigos alunos Erasmus, fins-de-semana abertos aos alunos do ensino secundário, semanas internacionais sobre vários temas, sessões de sensibilização em escolas, participação em acções de solidariedade com refugiados e uma caminhada ao Bom Jesus.

Até ao momento, o programa Erasmus já abrangeu mais de três milhões de estudantes da União Europeia.

O novo bosque constitui ainda, no entender do reitor da UMinho, mais uma “oportunidade no processo de embelezamento do ‘campus’, num espaço que está totalmente articulado com um projecto de enquadramento da parte central do ‘Campus’ que está a ser efectuado”. Entre as árvores plantadas destacam-se azinheiras, abetos azuis, vidoeiros, freixos europeus e faias púrpura.



