Três programas de aceleração desenvolvidos pela Startup Braga já garantiram mais de oito milhões de euros de financiamento a novas empresas. Desde 2014, 29 ‘startups’ foram apoiadas pelo programa, 70 por cento das quais conquistaram capital de investidores nacionais e internacionais. Ontem, no arranque da quarta edição, o presidente da Startup Braga, Carlos Oliveira, destacou as mais de 100 candidaturas oriundas de mais de 20 países.

“A qualidade das ‘startups’ que se candidatam é muito superior hoje do que era nas edições anteriores. Isso é o reconhecimento do trabalho da Startup Braga”, considerou aquele responsável, adiantando também que há uma evolução positiva do ecossistema português de empreendedorismo.

O quarto programa de aceleração da Startup Braga seleccionou 13 projectos, os quais vão beneficiar, nos próximos quatro meses, de apoio ao desenvolvimento de negócio e de ligação a investidores, para além de acompanhamento em áreas como suporte na protecção da propriedade intelectual, prototipagem e validação de produtos, hardware e sof tware.

Este ano são treze os projectos tecnológicos com potencial de crescimento apoiados pelos parceiros e pela equipa de mentores da Startup Braga.

“O número mágico era o dez mas este ano, com a alta qualidade das candidaturas, decidimos ter treze, até porque temos a abertura a startups da área das nanotecnologias”, justificou Carlos Oliveira.

O presidente da Startup Braga apontou, no entanto, a preocupação pela qualidade dos projectos em desfavor da massificação. “Não estamos naquela liga de muitos logotipos de empresas e de muitas fotografias de mentores. Não é isso que faz a diferença”, alegou.

No primeiro dia do quarto programa de aceleração, que tem como parceiros institucionais a Fundação Luso -Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e a Caixa Capital, Carlos Oliveira enunciou o propósito de “levar estas startups ainda mais longe e tirar o melhor partido de um ecossistema que é já um ‘hub’ preferencial para o desenvolvimento de produtos nas áreas das tecnologias médicas, nanotecnologia e economia digital.”



