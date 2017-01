INL quer nanotecnologia nos sistemas de produção

A introdução das nanotecnologias e de materiais avançados nos sistemas de produção, foi o tema do terceiro encontro de aprendizagem, que decorreu no INL - Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. O encontro decorreu no âmbito do projecto ‘Nanotecnologia e Novos Materiais - Interreg’.

O evento contou com a presença de parceiros vindos de diferentes regiões de países como Alemanha (Renânia do Norte-Vestfália), Roménia (Bucuresti-Ilfov), Itália (Toscânia) e da Bélgica (Flandres), que enfrentam desafios semelhantes aos da Região Norte, no que refere à introdução de novas tecnologias e materiais avançados, nos sistemas de produção.

No caso da Alemanha, o Centro de Micro e nanotecnologia (MST.Factory Dortmund) disponibiliza conhecimento e instrumentos ás empresas que não dispõem de capacidade financeira necessária à aplicação das novas tecnologias.

Na Roménia, a Universidade Técnica de Bucareste apresentou um caso de sucesso relativo à introdução de benefícios fiscais para trabalhadores especializados nas áreas de investigação, desenvolvimento e inovação

O encontro incluiu ainda uma visita ao CeNTI - Centro de Nanotecnologia, em Vila Nova de Famalicão, onde os participantes ficaram também a conhecer a actividade desenvolvida pelo CITEVE - Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário. Ambos os centros são considerados exemplos europeus de referência, no domínio da transferência de tecnologia. A visita deixou os parceiros agradados, estando previsto o início de novas colaborações nas áreas de desenvolvimento e formação.

A nanotecnologia foi eleita pela Comissão Europeia como uma das tecnologias de largo espectro, encaradas como principais alicerces para alavancar a inovação num vasto conjunto de produtos em todos os sectores industriais. O caminho para introduzir estas tecnologias estratégicas no tecido produtivo, nem sempre é reconhecido.



