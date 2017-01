‘Green Key’ promove turismo sustentável

autor Redacção num. de artigos 30894

O Parque de Campismo e Caravanismo de Braga recebeu a visita, ontem, de uma equipa da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) no âmbito do programa ‘Green Key’, que promove o turismo sustentável através do reconhecimento de parques de campismo, estabeleci- mentos turísticos, alojamento local e restaurantes que implementam boas práticas ambientais e sociais.

Nesta visita, a representante da ABAE, Fátima Vieira, ficou a conhecer as instalações do parque e o trabalho que o município tem realizado na melhoria das infra-estruturas e na divulgação deste equipamento em redes de promoção nacionais e internacionais.

Na ocasião, o vereador Altino Bessa deu conta dos resultados positivos que o Parque de Campismo tem registado desde há três anos. “Em 2016 este equipamento atingiu números recordes, registando um aumento do número de campistas, de dormidas e, consequentemente, da receita&rd quo;, afirmou Altino Bessa, sublinhando o desejo do município em continuar a dotar o equipamento de valências e práticas sustentáveis que permitam atrair cada vez mais campistas e caravanistas.

Já António Barroso, do Gabinete de Apoio à Presidência da câmara municipal, realçou o contributo que o Parque de Campismo tem dado para o crescimento do turismo em Braga. “Nos últimos três anos, a cidade tem vindo a posicionar-se como um destino turístico de excelência e esta tendência é comprovada pelas estatísticas, que dão conta de subidas significativas no número de hóspedes, de dormidas e do número de camas disponíveis”, referiu aquele responsável.

Durante a tarde, na Associação Comercial de Braga (ACB), a equipa da ABAE realizou uma acção de divulgação do programa, sensibilizando os operadores turísticos para a adopção de práticas e comportamentos sustentáveis, através da educação ambiental.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas