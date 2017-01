“Todo o cristão deve fazer experiências de contemplação”

O arcebispo de Braga chamou ontem a atenção para necessidade dos cristãos criarem, na azáfama do dia-a-dia, espaços de contemplação para “interiorizar a verdade e entrar numa relação com o transcendente e o sobrenatural”. D. Jorge Ortiga falava na cerimónia religiosa da festa dos Santos Fundadores de Cister - Santo Roberto, Santo Albérico e Santo Estevão - promovida pelas monjas de Cister, comunidade que reside em S. Bento da Porta Aberta.

D. Jorge Ortiga apresentou o exemplo desta Ordem Contemplativa, composta por três monjas, que dedicam grande parte do seu tempo à oração. O arcebispo de Braga aponta esta comunidade como um exemplo que “serve de estímulo para os cristãos”.

“Estamos a viver o ano da Fé Contempla. Estas monjas podem, nesse sentido, fazer uma interpelação para os cristãos da nossa diocese, assim como as nossas comunidades”, prossegue o prelado, reforçando a ideia de que “todo e qualquer de cristão verá também fazer experiências de contemplação, assim como as comunidades devem organizar momentos mais para a interioridade e não apenas para o exterior”.

São apenas três as monjas que integram esta comunidade de Cister. São as únicas no país, embora a ordem tenha uma forte expressão em outros países, como por exemplo, em França. Como qualquer comunidade inspirada na regra de S. Bento, pratica o ‘Ora et Labora’. Os seus padres fundadores, São Roberto, Santo Alberico e São Estevão, que em,1098, quiseram voltar à prática primitiva da Regra de São Bento, cujos pilares são: a oração, o trabalho manual e a leitura espiritual, num ambiente de silêncio mas com uma vida fraterna intensa.

Dedicam-se a fazer compostas, biscoitos caseiros, xarope de Aloé Vera, terços e casaquinhos de bebé que vendem.

“O nosso apostolado é a oração que fazemos umas sete vezes por dia, num total de cinco a seis horas. É isso que dá o verdadeiro sentido à nossa vida. Algumas pessoas perguntam porque é que rezamos tanto. Rezámos por aqueles que não o fazem ou por aqueles que nos pedem orações. Mas, não há só oração. Temos de trabalhar também. Fazemos muitos trabalhos manuais. São cerca de oito horas de trabalho. É dessa forma que distribuímos o nosso tempo”, afirma a irmã Conceição.



