Estudantes ‘agarram’ o futuro em Vila Verde

autor Redacção num. de artigos 30894

Os alunos dos nove cursos finalistas da Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV), em Vila verde, participaram na Feira de Prosseguimento de Estudos e em dois worshops temáticos

A feira contou com a participação de mais de 15 expositores/ representantes de instituições de ensino superior e as temáticas abordadas, nos dois workshops, visaram abranger quer a possibilidade de continuar os estudos, nomeadamente, para o ensino superior, quer a inserção no mercado de trabalho, num momento intitulado ‘Como enfrentar o mundo de salto alto e gravata’.

Esta sessão acontece no âmbito da implementação de um programa piloto em que a EPATV se encontra a participar, o ‘STEP1 - Agarra o teu futuro!’, e que tem como objectivo principal promover a a utonomia e ajudar nas escolhas profissionais e pessoais dos alunos num futuro próximo, incentivando ao investimento na mudança de atitudes dos jovens e capacitando-os para o mercado de trabalho e/ou prosseguimento de estudos.

Este programa desenvolvido pela EPATV teve início em Janeiro e decorrerá até Abril contando, para isso, com o apoio de diferentes parceiros e instituições que, de acordo com as temáticas a abordar, são convidadas a juntar-se à escola nesta dinâmica de actuação.

A EPATV tem vindo a oferecer ao grupo de alunos finalistas - cerca de 180 - a realização de sessões diferenciadas e com periodicidade semanal, que ocorrem em grande ou pequeno grupo, recorrendo a dinâmicas não formais, e que se complementam com uma intervenção mais ampla da escola.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas