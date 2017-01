Portugal 2020 financia obras de saneamento e água em Famalicão

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão acaba de ver aprovada a candidatura para o ‘Fecho da rede de drenagem de águas residuais das sub-bacias do Pelhe, Pele e Ave’, em seis freguesias do concelho, representando um investimento total no montante de 1,2 milhão de euros (1.276.160,72 euros) e co-financiada em 621.829,48 euros pelo Fundo de Coesão (FCOES), no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), do Portugal 2020.

Para o presidente da câmara municipal, Paulo Cunha, “estas obras são essenciais para as populações e para a sua qualidade de vida. São obras que não podem esperar e, por isso, decidimos avançar para a sua concretização o mais rapidamente possível. Entretanto, as boas notícias começam a chegar”, afirma o autarca.

As obras que já estão no terreno abrangem as populações residentes nas freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela; Fradelos; Vilarinho das Cambas e Requião. Em meados do ano passado, a câmara municipal decidiu avançar para a sua concretização mesmo sem a garantia da compartic ipação que foi agora aprovada.

Entretanto, a autarquia tem também em andamento mais um conjunto de obras que abrangem o a rede de drenagem de águas residuais e abastecimento de água no Vale do Rio Este, nomeadamente as freguesias de Louro; Gondifelos, Cavalões e Outiz; Nine; Arnoso Santa Eulália, Arnoso Santa Maria e Sezures e Mouquim, Lemenhe e Jesufrei, no montante de 2,5 mi- lhões de euros. Também para este conjunto de obras foi apresentada uma candidatura que está neste momento à espera da respectiva aprovação.

A autarquia tem neste momento no terreno “um investimento sem precedentes no conforto e na qualidade de vida dos famalicenses”.

A frente de obras abrange 17 freguesias do concelho e cerca de 30 quilómetros de rede de água e 60 quilómetros de rede de saneamento básico, que vão servir directamente mais de três mil habitações com água potável e perto de sete mil habitações com o saneamento. Com estes novos investimentos prevê-se que a cobertura de água no concelho passe para 95,9 por cento e a cobertura de saneamento chegue aos 82,7 por cento.



