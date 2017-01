SC Braga disponibiliza comboio para o Algarve

Comboio Guerreiro rumo à final. Este é o slogan para chamar adeptos a apoiar a equipa no jogo do próximo domingo. O SC Braga desenvolveu os esforços necessários para garantir a presença do maior número possível de adeptos na final da Taça da Liga, que se realiza no próximo domingo, novamente no Estádio do Algarve, às 20.45 horas. Nesse sentido estará ao dispor de todos os interessados um comboio para completar a viagem desde a cidade de Braga até ao sul do país, percorrendo uma distância superior a 600 quilómetros. Esta iniciativa começou a ser desenhada na noite de quarta-feira, após o apuramento consumado da equipa bracarense para a final desta prova.

A partida do comboio está prevista para as 10.30 horas de domingo e segue viagem directo à Estação do Parque das Cidades, em Faro, que fica a uma curta distância do Estádio que será palco da final. O custo do bilhete para comboio e jogo é de 25 euros. Paralelamente, e para quem não pretend a adquirir deslocação, decorre a venda de ingressos, que compreende três categorias, respectivamente ao preço de 5, 10 e 15 euros.

Os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas do Liberdade Street Fashion e do BragaParque e nas bilheteiras do Estádio Municipal.

Recorde-se que na passada quarta-feira, aquando o jogo com o Setúbal, pouco mais de duas centenas de adeptos bracarense marcaram presença tendo em linha de conta a longa distância e o horário desajustado para um jogo a meio da semana, que chegou a originar a indignação dos adeptos bracarenses.

Jorge Simão fez questão de estar ao lado dos adeptos. O treinador da equipa bracarense chegou a criticar a escolha do Algarve, ao apontar que “se fosse um jogo entre o Portimonense e Farense seria o local ideal” e vincou que “torna-se muito difícil e complicado” para as equipas do norte do país em mobilizar os seus adeptos para per- correr tantos quilómetros.

