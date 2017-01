Ryley Walker actua no GNRation em Abril

autor Redacção num. de artigos 30900

O cantautor norte-americano Ryley Walker actua, no próximo dia 13 de Abril, no GNRation. Os bilhetes têm o preço unitário de sete euros.

O artista norte-americano deverá apresentar temas dos álbuns ‘Primrose Green’ (que o colocou nas bocas do mundo por culpa de canções escritas à boa maneira folk-rock) e ‘Land of Plenty’, ambos lançados em 2015, bem como ‘Golden Sings That Have Been Sung’, dado a conhecer em 2016. A produção do novo álbum ficou a cargo de Leroy Bach (ex-membro dos Wilco e contou com nomes como Brian Sulpizio, Ben Boye, Anton Hatwich, Frank Rosaly, Whitney Johnson, Kirchner e Ryan Jewell, além do próprio Leroy Bach, que também toca no disco.

O concerto de Ryley Walk er junta-se aos de Jenny Hval (a 29 de Abril) e Silver Apples (a 20 de Maio). Os bilhetes para estes concertos já estão à venda.

Ainda este trimestre, o 'GNRation' conta com a actuação de The Legendary Tigerman (4 Fevereiro), com o filme-concerto ‘How to Become Nothing’, cos norte-americanos Xiu Xiu (8 Fevereiro), que musicaram o filme de terror ‘Under the Blossoming Cherry Trees’, com o português Duquesa (25 Fevereiro) que vai apresentar o novo disco ‘Norte Litoral’. Pedro Tudela e Miguel Carvalhais estreiam ‘Laminas’ a 3 de Março. No dia 25 de Março sobem ao palco osThe Field, Photonz e Consórcio, inseridos na gnration club night, uma noite dedicada à música das pistas de dança.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas