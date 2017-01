Guimarães eleita como exemplo de boas práticas pedagógicas

autor Redacção num. de artigos 30900

O secretário de Estado da Educação, João Costa, considerou o Agrupamento de Escolas Virgínia Moura, com sede em Moreira de Cónegos, um exemplo de boas práticas pedagógicas, durante uma visita que realizou ontem a Guimarães. Acompanhado pela Coordenadora Nacional do Projecto Fénix, Luísa Moreira, o estabelecimento de ensino foi escolhido a nível nacional como referência no combate ao insucesso escolar.

“A Academia Fénix agrega as escolas que aplicam o programa e os bons exemplos. A importância de termos projectos diferenciadores conduzem-nos ao sucesso, promovendo uma escola pública inclusiva, que sabe trabalhar em conjunto com a comunidade e, neste particular, o Município de Guimarães tem desempenhado um excelente trabalho nos projectos que desenvolve e no apoio que concede às escolas”, disse o governante.

No âmbito da implementação do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar no presente ano lectivo, o Agrupamento de Escolas Virgínia Moura elaborou um Plano de Acção Estratégica com base nas dificuldades manifestadas pelos alunos, tendo como referência os objectivos e descritores das metas curriculares.

“Os últimos anos têm trazido ganhos enormes para a educação! Hoje, há uma escola pública que responde e o abandono escolar é praticamente inexisten te. O desafio, agora, é o do sucesso: os alunos têm de estar na escola, todavia, têm de fazer aprendizagens e adquirir competências. Este é o caminho: fazer com que todos os alunos aprendam, todos possam fazer uma escolaridade normal, de 12 anos, mas 12 anos de sucessos”, referiu a vereadora Adelina Paula Pinto, que enalteceu a dinâmica do Projecto Fénix implementado no Agrupamento de Escolas Virgínia Moura.

No biénio 2016/2018 está a ser executada a medida ‘Promoção de dinâmicas de ensino-aprendizagem diversificadas e personalizadas” recorrendo à metodologia Fénix, que visa diminuir a taxa de retenção dos alunos, pro- mover o potencial de cada aluno, considerando os diferentes ritmos de aprendizagem, criando grupos de menor dimensão (ninhos), bem como desenvolver dinâmicas de ensino-aprendizagem diversificadas e personalizadas e promover o trabalho colaborativo intra-agrupamento e inter-instituições.

No 1.º ciclo, esta dinâmica não excede as seis horas semanais, no apoio às áreas curriculares de Português e Matemática. Os alunos são acompanhados pelo professor titular: num grupo mais restrito, exterior à sala de aula - o ninho - que possibilita realizar um trabalho mais específico ao identificar e colmatar necessidades concretas, consolidando os conteúdos.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas