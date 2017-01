Esposende: Feira de Velharias de fevereiro evidencia arte escultórica

Tendo em vista promover a compra, venda e troca de velharias, antiguidades e colecionismo, a Câmara Municipal de Esposende mantém a realização da Feira de Velharias, no primeiro domingo de cada mês.



O certame decorre ao ar livre, no Largo Rodrigues Sampaio, no centro da cidade, entre as 10h00 e as 19h00, e é de acesso gratuito, sendo que, em cada edição, estão em destaque determinados artigos.



Assim, na Feira de Velharias do mês de fevereiro, que decorrerá no dia 5, o enfoque vai para as imagens, estátuas e esculturas. Deste modo, estará disponível, a bom preço, uma grande variedade de peças desta arte, de cariz religioso ou artístico, cujo traço reflete diferentes épocas, desde as mais antigas, da época barroca, até às mais recentes, convidando, desde modo, os visitant es a empreender uma viagem no tempo. Para além destas peças, nesta edição, os visitantes poderão encontrar um conjunto muito alargado e variado de artigos.



No que respeita aos destaques, em março, a escolha recairá sobre os relógios, anéis e colares, em abril serão os livros a evidenciar-se, em maio os postais e selos e, em junho, os vidros e a sua arte. As cerâmicas e porcelanas vão estar em evidência em julho e, em agosto, serão as ferragens e os utensílios. A edição de setembro terá como enfoque os talheres e outros apetrechos, em outubro o realce vai para a informática, jogos e eletrónica, em novembro destacam-se os discos de vinil, CD’s e cassetes e, por fim, em dezembro, a Feira de Velharias é dedicada à decoração e ornamentos.



*** Nota da C.M. de Esposende ***

