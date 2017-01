Arcos de Valdevez: Câmara Municipal aprovou mais 300 mil euros para as freguesias

Os investimentos nas freguesias têm sido uma constante, tanto autonomamente por parte do Municipio, como pelas Juntas de Freguesia ou mediante parcerias firmadas via protocolo entre estas entidades.



Na última reunião do executivo, a Câmara Municipal aprovou mais investimento no montante global de 300 mil euros, para várias localidades do concelho a ser implementado via protocolo com 9 Juntas de Freguesia, nomeadamente, de Cabana Maior, Padroso, Miranda, União de Freguesias de Távora Santa Maria e São Vicente, União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada, Couto, União de Freguesias de Eiras e Mei, União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão e Junta de Freguesia de Rio Frio.



Com a Junta de Freguesia de Cabana Maior aprovou celebrar um protocolo no valor de 30 mil euros para apoiar a beneficiação de caminhos na freguesia: Caminho da Fonte; Caminho de Casal Além; e Pavimentação de arruamento no Caminho do Outeiro, em Boímo; Construção de muro em pedra e pavimentação de arruamento no Caminho da Cancela, no lugar da Igreja, cujo valor total das obras ascende a 39.000,00 euros + IVA.



Com a Junta de Freguesia de Padroso também aprovou celebrar um protocolo no valor de 30 mil euros, para apoiar a beneficiação de diversos caminhos da freguesia, cujo orçamento ascende a 46.492,24 euros.



A Junta de Freguesia da Miranda também será apoiada em 30 mil euros, para ajudar financeiramente a beneficiação de diversos caminhos da freguesia, cujo orçamento ascende a 45.214,77 euros.



De igual modo, a Junta da União de Freguesias de Távora Santa Maria e São Vicente, irá ser apoiada em 30 mil euros, para ajudar com a realização de obras em diversos caminhos da União de freguesias, cujo valor total ascende a 38.018,10 euros + IVA.



A Junta da União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada, vai beneficiar de um apoio no valor de 30 mil euros, para patrocinar a pavimentação do Caminho do Paraíso - Vilafonche - 1ª e 2ª Fase e pav imentação do Caminho de Tangil aos Carvalhos (S. Slavdor - Vilafonche), no valor de 39.287,50 euros + IVA.



Com Junta de Freguesia do Couto também vai ser celebrado um protocolo no valor de 30 mil euros, para apoiar obras de 'Requalificação do Edifício da Sede da Junta de Freguesia' e para 'Requalificação do Caminho do Outeiro, no lugar da Aldeia', cujo valor ascende a 55.576,33 euros + IVA.



Idem, com a Junta da União de Freguesias de Eiras e Mei, no valor de 30 mil euros, para apoiar a realização de obras em diversos caminhos da União de freguesias, cujo valor total ascende a 55.610 euros + IVA.



A Junta de Freguesia do Vale também irá receber um apoio no valor de 30 mil euros, para apoiar a execução da 2ª Fase do Caminho da Bouça e para a 1ª Fase dos Caminhos do Penedo, Devesinha e da Costa, cujo valor total ascende a 45.000,00 euros.



A Junta da União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão, vai ser apoiada em 30 mil euros, para ajudar a fazer face às despesas com a Beneficiação de diversos caminhos: Caminho do Penedo (Fase I) - Valinho, Jolda (Madalena); Caminho das Covas/Valinha, Fase II - Jolda (Madalena); Caminho do Reguengo - Jolda (Madalena); Caminho da Escola de Rio Cabrão - Rio Cabrão; Caminho de Pinhô - Rio Cabrão; Caminho de Letrigo - Rio Cabrão; cujo valor total é de 41.465,5 € + IVA.



Por último, com a Junta de Freguesia de Rio Frio, no valor de 30 mil euros para apoiar financeiramente a realização de obras de Beneficiação de Caminhos nos lugares de Gondião, Rodelas e Cachamundinho, cujo orçamento ascende a 40.000,00 euros.

De referir que estes protocolos vêm juntar-se aos aprovados no início do mês no valor de 60 mil euros com a União de Freguesias de Portela e Extremo e com a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos.



Ao realizar estes investimentos o Município, em parceria com as Juntas de Freguesia, está a pensar no bem-estar e na melhoria da qualidade de vida dos seus munícipes.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

