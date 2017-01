Comissão de Apoio à População Idosa de Arcos de Valdevez aberta a consulta pública

Na última reunião do executivo Municipal foi deliberado remeter para consulta pública a proposta de regulamento com vista à criação da CAPI - Comissão de Apoio à População Idosa de Arcos de Valdevez.



A CAPI é mais uma das medidas implementadas pelo Município para apoiar a população mais carenciada do concelho. Ela terá como principal missão a intervenção junto de idosos em situação de vulnerabilidade social; a melhoria dos cuidados prestados no domicílio, nomeadamente, a criação de uma bolsa de ajudantes domiciliários qualificados, bem como a criação de serviços de apoio temporário para cuidadores informais; a eliminação de barreiras arquitetónicas nos espaços públicos e nos domicílios e ainda, a aposta na criação de serviços de tra nsporte que facilitem a mobilidade dos idosos.



Encontra-se inserida no Plano Municipal do Idoso e vai juntar-se a outros projetos como “Séniores + Ativos”, o qual prevê a realização de um conjunto de atividades direcionadas para a promoção do envelhecimento ativo, nomeadamente sessões de ginástica geriátrica; Este Plano também inclui a promoção do convívio e lazer, o apoio à recuperação habitacional de agregados desfavorecidos.



A Câmara Municipal está ciente das necessidades desta franja da população, por isso encara-a como um grupo alvo da intervenção municipal implementando várias medidas que ajudem a promover um envelhecimento ativo e com qualidade.



*** Nota da C.M. de Arcos de Valdevez ***

