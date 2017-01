AIMinho no debate do futuro da ferrovia

A AIMinho - Associação Industrial do Minho representou o tecido empresarial do Norte no fórum ‘La Vertebración de la Eurorregion Galicia-Norte de Portugal a través del Ferrocarril’. Na sessão, decorrida na passada quinta-feira, na sede da CEP em Vigo, marcaram também presença várias entidadescomo a CEP - Confederación de Empresários de Pontevedra, o Eixo Atlântico, os governos Português e Espanhol e a Comissão Europeia.



Em análise esteve o presente e o futuro da ferrovia, com especial foco nas possíveis soluções e direcções a seguir para potenciar o desenvolvimento da euro-região e do seu tecido empresarial.

Segundo o presidente da AIMinho, António Marques, um dos intervenientes da sessão, a presença neste fórum foi crucial pois “é necessário que todas as vozes dos empresários do Norte e da Galicia se façam ouvir como uma só”.



“A mobilidade ferroviária, seja de pessoas ou mercadorias, é da maior importância para a sustentabilidade e crescimento da Euro-região e todos unidos temos a força para fazer isso acontecer”, explicou.



A necessidade de uma crescente articulação ferroviária entre os dois países foi, assim, uma das conclusões mais prementes dest a sessão, especialmente no que concerne aos planos de investimento e à ligação Porto-Vigo. Espanha já está a avançar nesta área e é necessário que Portugal faça o mesmo, compatibilizando as velocidades de investimento.



O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, confirmou o alinhamento do governo português com esta necessidade. “Para o governo, a ferrovia e, em especial, a ligação Porto-Vigo são uma prioridade”, afirmou.



“Para garantir a competitividade e sustentabilidade económica e ambiental da Euro-região, não podemos focar-nos exclusivamente na ferrovia”, avançou o presidente ainda o presidente da AIMinho, acrescentendo que “é essencial que os diferentes meios se articulem e coordenem como um todo: ferrovia, rodovia, portos e aeroportos”.



O presidente da CEP, Jorge Cebreiros Arce, mostrou-se satisfeito com os resultados da sessão, considerando que “este fórum foi crítico para reforçar junto das autoridades competentes as necessidades dos empresários galegos e portugueses na área do transporte ferroviário e a sua importância para impulsionar a competitividade e garantir o acesso directo aos mercados europeus”.

