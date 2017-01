Empresas de Barcelos garantem mediação de conflitos

A adesão de mais 800 empresas barcelenses ao CIAB (Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo) - Tribunal Arbitral de Consumo representa “a consciencialização dos empresários para a importância que tem o conflito”, defendeu, ontem, o presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, admitindo que este “é um instrumento de credibilidade das próprias empresas e é bom que aconteça, até porque é um conforto para os consumidores já que se trata de um instrumento mais ágil, mais barato e que não tem custos para os consumidores”.



O presidente da autarquia, que falava ontem na cerimónia de entrega dos certificados e dísticos às empresas que aderiram, destacou o número de adesões. “Foi muito grande em relação a outros municípios, o que demonstra a consciencilização dos empresários&rd quo;, frisou.



Entretanto, o director-executivo do CIAB, Fernando Viana, explicou que estas novas adesões surgem na sequência da publicação da lei, que deriva de uma directiva europeia, que obriga as empresas, que têm contacto com o público, a informar qual o meio de resolução alternativo de litígio de consumo. “Embora resolvemos a maior parte dos conflitos através da mediação, no limite o processo pode ir até um julgamento”, sublinhou Fernando Viana.



Importa referir que “a adesão expressiva” dos empresários de Barcelos “deve-se muito ao trabalho da Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB) e da autarquia barcelense”. E Fernando Viana lembrou: “já em 2006 fizemos uma campanha com apoio da ACIB e da câmara e a adesão ao CIAB foi exemplar, mais de 400 empresas”.

