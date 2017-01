Boaventura Moura com grandes expectativas para Feira do Fumeiro de Montalegre

“As expectativas são as melhores. Penso que vai correr tudo bem. Vai ser mais uma grande feira”. As palavras são do presidente da Associação de Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã, Boaventura Moura, na cerimónia de abertura da XXVI Feira do Fumeiro de Montalegre, que decorreu na passada quinta-feira, apadrinhada pelo ministro-adjunto do governo, Eduardo Cabrita.



São mais de 60 toneladas de enchidos que estão à venda nesta feira até ao final do dia de amanhã, esperando-se um retorno na ordem dos três milhões de euros, para além de um grande impacto na promoção da região.

Esta 26.ª edição conta com 91 produtores exclusivamente locais, 74 deles de fumeiro, que tem para venda uma grande variedade de enchidos, desde alheiras, chouriças, sangueiras, bucheiras, farinheiras ou salpicões com os preços de há 25 anos.



Para além do fumeiro haverá ainda muitos outros produtos à venda:pão caseiro, bolos, folares, mel, compotas, ervas aromáticas e medicinais ou licores regionais.

Comum investimento de 150 mil euros, o presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, espera uma “enchente”, estimando 100 mil visitantes.



“No dia da abertura fomos visitados por muita gente que fez compras significativas e isso trás grandes expectativas. É importante que os nossos produtores apostem na qualidade. É uma área que dá muito trabalho mas que tem retorno. É uma oportunidade para os nossos jovens e é uma satisfação ver que, a cada ano, temos mais produtores”, referiu Fátima Fernandes, vereadora da Educação da Câmara Municipal de Montalegre, na cerimónia de abertura do certame.



Fernando Queiroga, presidente da Câmara Municipal de Boticas, disse estar contente que o poder central reconheça estes certames como uma forma de dar rentabilidade e dinâmica a estas terras.

“Temos potencial. É preciso saber aproveitá-lo mas são precisos meios. Só temos que apoiar estas iniciativas e ajudar a garantir o escoamento destes produtos. Ser autarca é ajudar a dar sustentabilidade a este povo”, referiu o autarca.



“É com imenso gosto que estou aqui mais uma vez pela amizade do meu colega. Esta marca já se afirmou há muito tempo no mercado. É um sucesso. As pessoas sabem distinguir o fumeiro de Montalegre. Representa muito dinheiro para o concelho. É o trabalho de gente humilde. Ano após ano vejo sucesso e prosperidade”, afirmou também o presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Amílcar Almeida, um dos convidados da sessão inaugural da Feira do Fumeiro.



Presente esteve ainda Clemente Garcia, presidente da Câmara Municipal de São Domingos, Cabo Verde. “É uma excelente iniciativa e estou a aprender. Porque não levar esta ideia de forma a aproveitar os nossos recursos endógenos? Também temos um grande potencial agrícola. Estou aqui para estreitar laços de amizade com Montalegre”, avança o responsável.

