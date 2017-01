Sandy Kilpratick actua no Teatro Cinema de Fafe

autor Redacção num. de artigos 30905

Hoje, pelas 21.30 horas, o Teatro Cinema de Fafe recebe o músico Sandy Kilpratrick, num concerto que faz parte do Fafe Film Fest. O espectáculo tem como foco o novo trabalho do cantor ‘Confessions from The South’, um albúm que homenageia o nosso país e se inspira nas surpreendentes paisagens de dez locais diferentes em Portugal.



O músico aproveita para apresentar do seu novo single ‘Whispering Wind’, que apesar de ser cantado em inglês, representa a essência portuguesa, inerente ao trabalho de Sandy.

O albúm é o primeiro de um conjunto de quatro trabalhos que homenageam quatro dos países que marcaram o cantor de alguma forma. O primeiro sendo sobre Portugal, e os outros três inspiram-se na Irlanda, na Escócia e na Noruega.



Este seu novo trabalho vai contra a nova corrente mundial de tempos turbulentos e violentos. Artisticamente, é um trabalho que tenta quebrar os muros de separação e construir pontos de unidade e esperança. conectando com as pessoas através do amos amor, da natureza e do humanismo.



O cantor e compositor escocês, vive em Portugal há 15 anos, mas sente-se um cidadão do mundo. Considera Portugal a sua segunda casa, onde nasceram e foram criados os seus dois filhos.

Por este facto, Sandy está inserido na comunidade musical portuguesa, e o seu albúm representa a forte ligação com o país que o acolheu.

Os bilhetes para este concerto têm o valor de cinco euros e podem ser adquiridos na Loja interactiva de Turismo.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas