Câmara de Arcos de Valdevez aprova mais de 300 mil euros para as freguesias

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez aprovou, na última reunião do executivo, um montante de 300 mil euros a investir em nove freguesias do concelho, nomeadamente Cabana Maior, Padroso, Miranda, União de Freguesias de Távora Santa Maria e São Vicente, União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada, Couto, União de Freguesias de Eiras e Mei, União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão e Junta de Freguesia de Rio Frio.



Com a Junta de Cabana Maior aprovou celebrar um protocolo no valor de 30 mil euros para apoiar a beneficiação de vários caminhos; a construção de muro em pedra e pavimentação de arruamento no Caminho da Cancela, no lugar da Igreja.

Trinta mil euros é o valor protocolado com a junta de Padroso para apoiar a beneficiação de diversos caminhos da freguesia, cujo orçamento ascende a 46.492,24 euros.



A Junta de Miranda também será apoiada em 30 mil euros, para ajudar financeiramente a beneficiação de diversos caminhos da freguesia, cujo orçamento ascende a 45.214,77 euros.

De igual modo, a Junta da União de Freguesias de Távora Santa Maria e São Vicente, irá receber 30 mil euros, para ajudar c om a realização de obras em diversos caminhos , cujo valor total ascende a 38.018,10 euros.



A Junta da União de Freguesias de Arcos de Valdevez (Salvador), Vila Fonche e Parada, vai beneficiar de um apoio no valor de 30 mil euros, para patrocinar também a pavimentação de vários caminhos da união.

Com Junta de Freguesia do Couto também vai ser celebrado um protocolo no valor de 30 mil euros, para apoiar obras de requalificação do edifício da sede da Junta e para requalificação do Caminho do Outeiro.



Trinta mil euros é também o valor para apoiar a realização de obras em diversos caminhos da União de freguesias de Eiras e Mei.

A Junta do Vale também irá receber um apoio no valor de 30 mil euros, para apoiar a execução da 2ª Fase do Caminho da Bouça e para a 1ª Fase dos Caminhos do Penedo, Devesinha e da Costa.



A Junta da União de Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão, vai ser apoiada em 30 mil euros, para ajudar a fazer face às despesas com a beneficiação de diversos caminhos.

Finalmente, a Junta de Rio Frio vai receber a mesma quantia para a realização de obras de beneficiação também em vários caminhos da localidade.

