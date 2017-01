Vizela: Três crianças colhidas por carro em Santa Eulália

Três crianças, de 10 e 11 anos, ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um atropelamento, ao início da tarde de hoje, em Vizela.

O acidente ocorreu na Rua de Sá (Estrada Nacional 207-1), em Santa Eulália, pelas 14.30 horas, e as crianças foram colhidas por um automóvel, ao que tudo indica na faixa de rodagem.



Duas das crianças, uma de 10 e outra de 11, foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto, com acompanhamento das VMER de Braga e de Guimarães.

A ter ceira criança, também de 10 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi para o Hospital de Guimarães.



O socorro esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários de Vizela e da ambulância SIV de Fafe, além das duas VMER.

As circunstâncias do acidente ainda estão a ser apuradas, tendo acorrido ao local elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Braga.

A GNR de Vizela coordenou o trânsito no local durante o socorro que chegou a cortar a via.

