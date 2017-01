Software de ex-aluno da UMinho poderá revolucionar o sector da construção

Pedro Vaz Alves, formado pela Universidade do Minho, lançou um software que controla online todos os passos de uma empreitada, permitindo reduzir falhas, custos e prazos da obra, além de interligar os intervenientes. O software Assister é inovador na gestão de incidentes no setor da construção. Permite a interação por computador, tablet ou smartphone, podendo ainda ser utilizado offline em zonas remotas do planeta.



A ferramenta responde a uma necessidade do mercado e já tem clientes em França e Portugal. Nasceu do know-how da equipa de Pedro Vaz Alves, que é diretor-geral da start-up tecnológica SparkleIT, em Viana do Castelo. “Conhecemos bem o ramo da construção, que agora encontra resposta para as dificuldades mais comuns, como incidentes em obra, problemas de comunicação e atrasos na execução”, refere. A plataforma “é configurável” para as exigências de cada projeto.

“Esta nova solução poderá revolucionar o setor da construção, ganhando-se tempo, dinheiro, segurança e acabando com derrapagens nos prazos de entrega da obra”, frisa o responsável. Por outro lado, acrescenta, acelera e clarifica os dados transmitidos entre todos os envolvidos, desde o promotor, as empresas executantes, os subempreiteiros e o cliente. Além disso, a aplicação multiplica a eficácia das equipas no terreno, a deteção e resolução ágil de problemas e também antecipa planos diários de trabalho.



Pedro Vaz Alves é mais um exemplo de sucesso dos diplomados em Engenharia de Sistemas e Informática pela UMinho, que têm tido repercussão nacional e internacional. O vianense de 36 anos foi gestor de tecnologias de informação da Euromib, consultor tecnológico do BCP e acumula os cargos de diretor da tecnológica Vamtech e de development manager da Société Gestion Investissement.

