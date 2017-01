Câmara Municipal de Viana do Castelo homenageou doadores de espólio a Viana do Castelo

A Câmara Municipal de Viana do Castelo prestou homenagem, no âmbito das Comemorações do Dia da Cidade, às mais de duzentas pessoas que doaram peças para integrar o espólio do teatro, do arquivo, dos museus e da biblioteca do Município.



A sessão, presidida pelo autarca de Viana do Castelo, serviu para prestar a devida homenagem aos doadores de peças, algumas simples e outras a integrar colecções de centenas de peças, de diversa índole, desde quadros, objectos, fotografias, livros, etc..



Na ocasião, a vereadora da Cultura, Maria José Guerreiro, agradeceu o contributo dos muitos vianenses que, desta forma, avolumam o património municipal e, no seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal realçou a generosidade de todos os que, ao longo dos anos, enriqueceram o valioso espólio municipal, engrandecendo a memória e a identidade de Viana do Castelo.

O autarca sublinhou ainda que as ofertas feitas demonstram também a confiança que existe nos serviços técnicos municipais, que fazem um trabalho profissional de identificação, salvaguarda e conservação do espólio.



José Maria Costa lembrou ainda que a Câmara Municipal está a programar novas intervenções em equipamentos culturais para poder valorizar e expor o espólio oferecido, estando já a ser desenvolvido o projecto de ampliação do Museu de Artes Decorativas e irá nascer também o espaço Memória e Imagem, a nascer no antigo matadouro, e que terá um espaço expositivo para fotografias, peças de arquivo, etc..



