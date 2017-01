Amares aumentou exportações entre 2013 e 2015

Manuel Moreira, Presidente da Câmara Municipal de Amares, recebeu com muita satisfação os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao período entre 2013 e 2015 no que se refere ao volume de exportações do país.



De acordo com estes dados, as exportações na NUT III Cávado registaram um crescimento significativo seguindo a tendência nacional de melhoria de performance na venda de bens ao exterior, tendo o concelho de Amares registado um aumento de 24,7% nas exportações no referido período.



Segundo Manuel Moreira, que tem defendido a importância do sector empresarial para alavancar a economia local, estes dados reflectem “a enorme capacidade” dos empresários instalados em Amares. “As empresas vivem diariamente desafios enormes a vários níveis. Num mundo tão competitivo o crescimento só é possível com muita determinação, suor e entrega. Reconheço este valor às nossas empresas. São parceiros fundamentais no objectivo comum de potenciarmos o crescimento e o desenvolvimento local”, sublinhou.



O presidente destacou também o papel dos trabalhadores e a importância da sua acção diária: “nenhuma empresa cresce sem bons recursos humanos”, encarando com muita esperança o futuro já que as previsões indicam que em 2017 se mantém uma tendência para aumentar as exportações.



