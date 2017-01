XIII Concurso Nacional de Teatro abre este sábado com “Medeia” na Póvoa de Lanhoso

Inicia este sábado a XIII edição do Concurso Nacional de Teatro da Póvoa de Lanhoso (CONTE), organizado pelo Município da Póvoa de Lanhoso e pela FPTA - Federação Portuguesa de Teatro e com o apoio da Fundação INATEL.



O certame decorrerá entre os dias 28 de janeiro a 4 de março, no Theatro Club, com espetáculos todas as sextas e sábados, pelas 21h45.



A Cerimónia de Encerramento e de Entrega dos Prémios, com especial destaque para o Prémio Ruy de Carvalho para a Melhor Produção, decorrerá no dia 4 de março, no mesmo local, pelas 21h00, e contará com a apresentação de Rafa Leite.



O primeiro espetáculo a concurso vem de Ovar e é apresentado pela Contacto - Companhia de Teatro Água Corrente de Ovar.



'Medeia' de Mário Ribeiro, a partir de Eurípedes, subirá ao palco do Theatro Club este sábado, dia 28 de janeiro, pelas 21h45.



Com encenação de Manuel Ramos Costa e interpretação de Aurora Gaia, galardoada no CONTE 2016 com o Prémio Prestígio e Personalidade - Fundação INATEL.



SINOPSE:

“Mário Cláudio, a partir do texto de Eurípedes recria, numa versão suavizada, «Medeia», a viver no século XXI. Jasão, amante e marido desta medeia contemporânea, é um homem calculista, vaidoso e preocupado, antes de tudo, com a obtenção da promoção social. Obcecado com o acesso ao poder, não hesita em trocar a vida com restrições, ao lado de uma mulher mais velha, cuja beleza começa já a declinar e não favorece a sua ascensão social. Um pouco como o Jasão clássico que ambicionava casar-se com a filha do rei de corinto e tornar-se o príncipe consorte”.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. Póvoa de Lanhoso ***



