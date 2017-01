Jovem vianense admitida numa das mais prestigiadas universidades do mundo

Bárbara Matos, aluna do Conservatório de Música de Barcelos, na classe de guitarra do professor Francisco Gomes, também este vianense, foi admitida na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Universidade de Londres, uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do mundo, notícia que recebeu dia 26 de Janeiro de 2017.



Após ter realizado Provas de Admissão, em Londres, no presente mês de Dezembro, juntamente com estudantes de todo o mundo e perante um exigente júri de reputação mundial, Bárbara Matos preencheu todos os requisitos para conquistar um lugar.



Bárbara Matos é a quarta aluna, da classe de guitarra do prestigiado professor vianense Francisco Gomes, a entrar numa consagrada escola superior de mús ica de nível mundial. Também em 2012, João Lima foi admitido na “Royal Academy of Music” e, em 2014, Fábio Fernandes também conquistou um lugar na “Guildhall School of Music and Drama” e Diogo Carlos, em 2016, foi admitido também na Guildhall School of Music and Drama.



O Conservatório de Música de Barcelos congratula a aluna, pais e professor, por este excelente resultado que vem coroar com êxito o trabalho realizado. Estes resultados refletem a qualidade de ensino ministrada no Conservatório de Música de Barcelos bem como o empenho dos seus alunos.

Francisco Gomes salienta ainda que “estes resultados só são possíveis graças à colaboração e apoio da Direção do Conservatório de Música de Barcelos”.

