Pencelo inaugura obras na sede de Junta e apresenta Casa Mortuária

O Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, inaugura este domingo, 29 de janeiro, às 10:30 horas, a primeira fase das obras de requalificação do edifício sede da Junta de Freguesia de Pencelo. Durante a cerimónia, serão apresentadas, também, as linhas gerais do projecto de construção da Casa Mortuária, que ficará situada nas imediações da Igreja Paroquial de Pencelo.



«Trata-se de um marco histórico no que diz respeito à concretização de uma necessidade e de um anseio para a população da freguesia. É uma obra muito importante para que os cidadãos tenham condições de dignidade e conforto em momentos particularmente dolorosos», considera Firmino Carneiro, Presidente da Junta de Pencelo.



A construção da Casa Mortuária, que vai ocorrer durante o ano de 2017, terá cerca de 40 lugares sentados e aproximadamente 100 metros quadrados de área. Será dotada de instalações sanitárias independentes e zon a de aparcamento de viatura fúnebre, realizando-se em breve, igualmente, a obra a ampliação do cemitério.



Esta empreitada, com cerca de 1.150 metros quadrados, vai permitir a criação de mais 130 sepulturas e «colmatar uma necessidade há muito sentida pela Junta e pela população da freguesia», afirma Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, que anuncia a requalificação da Rua Engenheiro Duarte do Amaral, uma via municipal com cerca de 2,2 quilómetros de extensão.



A realização desta obra contempla a repavimentação, construção e requalificação de passeios, bem como a criação de zonas de estacionamento. Relativamente a outras intervenções na freguesia de Pencelo, principiou recentemente uma empreitada na Rua Padre Firmino, com a construção de uma via pedonal que permitirá a circulação de peões com mais segurança.





