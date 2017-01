Monção: Valorização da rede viária e alargamento do cemitério na freguesia da Bela

Dando continuidade às deslocações que vem efectuando às uniões/juntas de freguesia, verificando localmente os investimentos efectuados e as prioridades para os próximos tempos, o autarca monçanense, Augusto de Oliveira Domingues, visitou, no passado sábado, a freguesia da Bela.

Acompanhado pela Vice-Presidente, Conceição Soares, e o Vereador das Atividades Socioculturais, Paulo Esteves, foi recebido pelo executivo local: Gorete Amoedo Luís, presidente, Manuel António Gonçalves, secretário, e Sérgio Gonçalves Caldas, tesoureiro.



Após reunião de trabalho, na sede da junta de freguesia, decorreu a visita a vários lugares da freguesia intervencionados ou a intervencionar, começando com um inspirador percurso pelos 21 passos da via-sacra. Um roteiro aconselhável a quem visita a freguesia da Bela, onde foi possível conferir o cuidado da junta na limpeza e beneficiação daquele trajecto religioso.



A comitiva prosseguiu a visita com deslocações a pequenos espaços de lazer e descanso e a caminhos valorizados pela junta de freguesia através da colocação de novo pavimento (cimento ou alcatr ão) e, em algum casos, alargamento da via e construção de muros.



Paragens em Marco Furada, da Burnaria a Pousa, Martizes, Arnado, Costa, Giesteira e Recanto da Carvalheda, beneficiado com calçada à portuguesa, verificando-se que o trabalho da junta da freguesia estive direcionado para a valorização da qualidade de vida das pessoas, melhorando a rede viária para as habitações e campos agrícolas.



Referencia ainda para a requalificação da Estada Nacional 202, via que atravessa a freguesia. A junta manifestou alguma preocupação com a condução das águas e as valetas, revelando, contudo, que os trabalhos de beneficiação foram importantes para uma circulação mais segura e fluente.



Com prioridades na defesa e potenciação da zona ribeirinha da freguesia, onde está pensada a criação do trilho pedestre das pesqueiras, a comitiva passou ainda pelo cemitério da freguesia, confirmando a excelência dos trabalhos efectuados no alargamento daquele espaço situado junto à igreja paroquial e à casa mortuária.



