APCER renova dupla certificação dos Serviços de Acção Social da Universidade do Minho

Os Serviços de Acção Social da Universidade do Minho (SASUM) encontram-se, Desde Dezembro de 2009, certificados pela Norma ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), que abrange todos os departamentos e sectores e pela Norma ISO 22000:2005 - Sistema Gestão de Segurança Alimentar (SGSA) que abrange as unidades alimentares, dupla certificação que foi renovada recentemente pela APCER, com zero não conformidades.



O administrador dos SASUM, Carlos Silva, mostrou-se satisfeito referindo que “foram validados os resultados de auditorias a todas as unidades desta estrutura, mantendo os SASUM a sua dupla certificação, facto que muito nos orgulha”. O responsável fez ainda questão de dar os parabéns a todos os colaboradores pelos resultados alcançados, agradecendo a todos “o empenho durante a auditoria”.



Os SASUM passaram novamente por um processo de auditoria extern a em todas as unidades da estrutura após a qual viram renovada a dupla certificação ISO 22000:2005 e a ISO 9001:2008 com distinção.

Realizada pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação), a auditoria externa teve como intuito a renovação dos sistemas de qualidade implementados nestes serviços, o que aconteceu ao cabo de quase uma semana de auditoria.



Segundo o administrador, estes resultados vieram comprovar “que os nossos processos estão de acordo com as normas e referenciais ISO e que não existem desvios em relação às normas internacionais”, os quais só se conseguem “envolvendo toda a sua estrutura de trabalhadores e colaboradores em prol dos objectivos comuns de satisfação dos seus clientes/utentes”. Algo que assume não ser fácil pois “obriga a um acampamento constante das suas actividades e seus indicadores, mas o resultado é algo que nos orgulha”, disse.

