Esposende vai criar incentivos ao investimento no concelho

O município de Esposende vai avançar com a concessão de incentivos ao investimento. Neste sentido, deliberou, em reunião do executivo e por unanimidade, dar início ao procedimento administrativo de elaboração do respectivo regulamento.



A intenção é criar um conjunto de regras e princípios que permitam dotar o município de uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento económico, incentivando o investimento empresarial no concelho. Assim, associado aos incentivos já existentes, Esposende pretende oferecer um conjunto mais alargado de benefícios para quem se instale e crie postos de trabalho no concelho, bem como para os agentes que pretendam ampliar os seus negócios, ou criar novos projectos.



“Considerando que o desenvolvimento económico do município é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população, torna-se imprescindível incentivar o investimento empresarial, tornando-o cada vez mais atractivo a potenciais investidores, com vista à captação de investimentos relevantes para o desenvolvimento sustentado”, assinala o presidente da Câmara Municipal, acrescentando que “é determinante que estes investimentos contribuam para a diversificação do tecido empresarial e promovam a criação de novos postos de trabalho, se possível, assentes na qualificação, na inovação e na tecnologia”.



Ciente de que “os bons investimentos têm normalmente um efeito multiplicador na economia local e irradiador de sinergias positivas no tecido económico e social”, o município pretende criar um instrum ento que defina os parâmetros e medidas concretas de apoio e de incentivo à actividade empresarial, esperando contar com o contributo da população. Assim até dia 9 de Fevereiro, os interessados poderão apresentar contributos para o Regulamento de Concessão de Incentivos ao Investimento.



A concessão de incentivos ao investimento surge associada a outras medidas tendentes à captação de investimento e ao desenvolvimento económico, de que é exemplo o Centro de Negócios, em vias de instalação num edifício localizado no Largo Rodrigues Sampaio, em pleno centro da cidade. Neste espaço, dedicado ao empreendedorismo e ao coworking, os interessados podem desenvolver os seus negócios, usufruindo de uma vasta rede de consultores e especialistas nas diferentes áreas económicas.



Benjamim Pereira acredita que “o Centro de Negócios irá contribuir para a captação de novas empresas, reforçando, ainda mais, o sector económico concelhio, que continua a evidenciar-se, como comprovam os recentes dados do Instituto Nacional de Estatística, que dão conta de um aumento de 13,5% nas exportações, fazendo de Esposende o Município do Cávado melhor posicionado a este nível”.



O autarca lembra também que Esposende está acima da média de crescimento nacional, de acordo com um estudo apresentado pela Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende e que revela que o volume de negócios subiu 20% no Verão. “São excelentes indicadores que atestam que há tudo a ganhar em investir em Esposende”, concluiu Benjamim Pereira.

