Barcelos: Avenida Central em Cambeses entra em obras

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, marcou presença na cerimónia de assinatura do auto de consignação da empreitada na Avenida Central na freguesia de Cambeses.

Trata-se de uma obra que tem um custo de 150 mil euros acrescido de IVA e tem como prazo de execução quatro meses. A obra será realizada pela empresa Pedreira da Franqueira, Lda.



Trata-se de uma via estruturante da freguesia, principal acesso ao apeadeiro da Linha do Minho, que está inserida numa área urbana central da freguesia onde se situam importantes equipamento s, nomeadamente a Igreja Paroquial, o Cemitério Paroquial, o Centro Social, a Sede dos Escuteiros, a Escola Primária e a Sede da Junta de Freguesia.



A empreitada vai intervir num trecho de ligação inter-freguesias com tráfego médio diário razoável integra um nível hierárquico elevado na rede viária municipal numa extensão aproximada de 400 metros e visa sobretudo o alargamento da plataforma, com a criação de uma faixa de rodagem de 6 metros, um passeio com a largura regulamentar, melhorar o sistema de drenagem de Águas Pluviais e o reforço da sinalização vertical.

