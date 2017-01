Município de Cabeceiras de Basto reforça investimentos no abastecimento de água

A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto tem vindo a realizar trabalhos de manutenção nos sistemas de abastecimento de água na freguesia de Arco de Baúlhe e Vila Nune, implicando realização de trabalhos de manutenção das origens de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Vau, com desmatação de perímetros, limpeza interior de reservatórios, manutenção e pinturas nos edifícios de apoio.



As obras agora em curso nesta freguesia e que serão gradualmente extensivas a todas as demais têm em vista a procura de uma satisfação de uma necessidade básica em assegurar uma maior quantidade e qualidade de água fornecida às populações, com a obtenção de melhores garantias de qualidade do serviço prestado pelo município de Cabeceiras de Basto.



Estão previstos, ainda este ano, a beneficiação e melhoria das condições dos actuais reservatórios, com o des envolvimento de trabalhos de reparação e beneficiação, incluindo pinturas exteriores e incremento da qualidade dos sistemas de tratamento de água naquela ETA do Vau, que beneficia também em Pedraça.



Paralelamente estão a ser executadas obras de beneficiação, manutenção e reforço da grande captação de abastecimento de água localizada na Cumieira, freguesia de Cabeceiras de Basto, que abastece toda a zona sul do concelho que inclui Arco de Baúlhe e Vila Nune.



Os trabalhos em curso envolvem a manutenção de equipamentos eletromecânicos, a desmatação e limpeza do perímetro da captação, reforço de energia elétrica e beneficiação dos actuais edifícios de apoio, incluindo pinturas interiores.

Está ainda agendada para este ano a beneficiação e melhoria das condições sanitárias e ambientais dos actuais reservatórios do Arco de Baúlhe e Vila Nune.

