A Câmara Municipal de Ponte de Lima procedeu recentemente à consignação da empreitada de beneficiação da Escola EB 2.3 António Feijó, cujo investimento é de 337 948 euros.

Construída em 1982, a Escola António Feijó apresenta sinais de degradação, pelo que a Câmara considerou “primordial avançar com esta obra, cumprindo uma promessa de requalificar este espaço, que apesar de algumas intervenções pontuais nos últimos anos, necessita de uma intervenção profunda”, justificou o presidente da autarquia, Victor Mendes.



Por sua vez, o director do Agrupamento de Escolas, José António Silva, salientou o papel que aquele estabelecimento tem desempenhado ao longo dos 35 anos de existência. “Somos uma escola que tem dado o seu melhor, e queremos dar ainda mais, daí a importância desta requalificação. Desta forma agradecemos todo o apoio dos autarcas em aprovar esta empreitada de beneficiação”, sustentou. Com um prazo de execução de seis meses, a empreitada irá requalificar da Escola Básica António Feijó, onde funcionam exclusivamente os 2.º e 3.º ciclos de escolaridade.



A intervenção, para além de resolver alguns problemas derivados da idade da escola, visa a substituição de alguns materiais que presentemente já não satisfazem as exigências de funcionamento, nomeadamente ao nível das coberturas. Prevê-se ainda, em todos os blocos, a reparação de fissuras e pintura das paredes interiores e exteriores que se encontram degradadas.

