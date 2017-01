Esprominho quer ser uma escola internacional bilingue

O Clube Europeu da EsproMinho realizou recentemente uma reunião internacional relacionada com um novo projecto internacional com a duração de dois anos.

A primeira reunião deste projecto aconteceu nos dias 17,18 e 19 de Janeiro.

O projecto chama-se HWTALE e teve lugar nas instalações da escola coordenadora do projecto, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego de tary Brześ, na região da Pomerânia na Polónia. HWTALE é um acrónimo de How we teach and learn English (HWTALE). Como ensinamos e aprendemos inglês.



O projecto surge na sequência das dificuldades que existem nesta área, sendo grande o número de alunos pouco ou nada interessados na aprendizagem desta língua. Um indicador que serviu de mote para debater o problema. “Introduzir novas tecnologias e n ovos métodos de ensino e perceber melhor como o processo de aquisição da língua acontece e pode ser melhorado”, explicaram responsáveis da Esprominho.



Assim, nesta primeira reunião foram definidos os papéis e responsabilidades de cada parceiro: portugueses, eslovacos, romenos e espanhóis, o processo de comunicação entre parceiros, a abertura de uma plataforma moodle, a construção de um logo, a preparação de aulas no metido CLIL e o início da preparação das mobilidades que envolverão o intercâmbio de alunos e professores em todos os países envolvidos bem como formação de professores. Os presentes foram presenteados como uma visita às instalações locais e também uma visita à bela cidade de Gdansk. Portugal acolherá nesta Primavera, o primeiro grupo de professores e alunos dos países mencionados.

