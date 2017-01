Novos produtos afirmam território fora de portas

A visibilidade que se tem conseguido fora de portas e as dinâmicas económicas já desenvolvidas são, nas palavras do presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, as mais-valias dos ínumeros produtos que têm surgido no âmbito da marca ‘Namorar Portugal’. António Vilela, que falava ontem durante a apresentação de mais um produto da marca na sede da Associação Comercial de Braga (ACB), assumiu que “esta espécie de rede, que funciona muito bem, é fundamental para a actividade económica e tem dado uma grande notoriedade e levado bem longe o nome de Vila Verde”.



No segundo dia do evento ‘Fevereiro 2017 - Mês do Romance’, promovido pelo Município de Vila Verde, em parceira com várias entidades, foram apresentadas as bonecas namoradeiras 2017. “Já vamos com a apresentação de quatro produtos em apenas dois dias e isso mostra bem a dinâmica desta iniciativa”, assegurou o autarca, realçando o facto de estar em Braga nos primeiros dias do evento. “O objectivo é colocar os produtos Namorar Portugal fora de portas de modo a que possam conquistar os mercados internos e externos. Mas queremos, especialmente, através da valorização dos lenços de namorados, conseguir encontrar âncoras de crescimento e desenvolvimento económico e de afirmação do território do concelho”.



Até ao momento a ‘famlíli a’ Namorar Portugal conta já com mais de 60 parceiros e todos eles têm apresentado produtos inovadores consecutivamente. “Uma das condições é ter algo de novo para apresentar e há parceiros que apresentam produtos novos há mais de 10 anos. Isto prova a inovação, criatividade e a superação das próprias competências”, elogiou António Vilela, destacando que até à data “nenhum parceiro desistiu”. E muitos dos parceiros, continuou o autarca, “garantem que o mercado exige novos produtos e novas ideias e é isso que tem ditado o sucesso sustentável da marca”.



E não só de novas empresas e pequenas empresas se constrói esta “família”. Há grandes empresas portuguesas de renome internacional que “também encontraram aqui uma oportunidade para relançar a sua marca através dos produtos Namorar Portugal”, salientou.

Quem também não faltou à apresentação das bonecas namoradeiras foi a vereadora da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Fernandes, que destacou o trabalho inovador do parceiro ‘Pó de Arroz’, que nasceu com a marca Namorar Portugal e há quatro anos apresenta novos produtos. Já as responsáveis da empresa admitiram que “é um gosto fazer parte desta família”, evidenciando que as bonecas namoradeiras podem ser personalizadas com nomes, datas, mensagens e até fotografias.

