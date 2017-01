Centro de Formação e Treino e Base de Apoio Logístico em avaliação

O secretário de Estado da Administração Interna considerou ontem que o Centro de Formação e Treino e a Base de Apoio Logístico que os Bombeiros Voluntários Famalicenses têm projectados para a freguesia de Outiz carece de “estudos e análise mais aprofundados”. De visita à corporação, Jorge Gomes avisou que “vai levar algum tempo” até que seja avaliado o financiamento aqueles equipamentos orçados em cerca de dois milhões de euros.



Depois de lhe terem sido apresentados os projectos do Centro de Formação e Treino e da Base de Apoio Logístico, o governante criou alguma desilusão entre os dirigentes da Associação dosBombeiros Voluntários Famalicenses ao declarar que o Governo ainda não definiu a localização das bases de apoio logístico dos bombeiros no território nacional, pelo que, antes dessa definição, o financiamento da estrutura projectada para Outiz fica sem resposta.



António Meireles, presidente da direcção dos ‘Famalicenses’, bem alegou que as intenções da corporação são conhecidas do Governo desde 2015 e que os projectos mereceram já a promessa de financiamento da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão até um montante de 200 mil euros. “Mesmo com a ajuda da Câmara não podemos avançar sozinhos. Vamos ter de continuar a aguardar”, declarou António Meireles aos jornalistas, após a reunião com o secretário de Estado da Administração Interna.



O presidente da direcção dos Famalicenses acrescentou que a sua associação vai “continuar a aguardar mais uns tempos por uma resolução do Governo”, sendo que a mesma “se não vier em tempo útil, vamos tentar ir por outro caminho para o mesmo objectivo”. Atendendo a que “este tipo de equipamentos não têm de ser forçosamente do Governo, pode fazer-se uma parceria com empres as da região” como alternativa ao financiamento público.



A estrutura de formação, treino e apoio logístico que os Bombeirios Famalicenses desejam para servir a região Norte tem disponível uma área de 10 mil m2 do ex-parque desportivo de Outiz.

O projecto inclui salas de formação, habitação e túneis de treino, um heliporto, camaratas para 80 operacionais, parque de manobras, entre outras valências.



Segundo Augusto Lima, vice-presidente da direcção dos Famalicense, o Centro de Formação e Treino será uma estrutura sustentável pelo reforço da parceria com a Escola Nacional de Bombeiros e como centro de alto rendimento que poderá ser aproveitado pelas empresas para acções na área da segurança.



Secretário de Estado garante financiamento de obras no quartel



Os Bombeiros Voluntários Famalicenses obtiveram a garantia de financiamento da empreitada das camaratas femininas e de remodelação da zona de comando do quartel. Orçadas em 175 mil euros, as obras terão uma comparticipação de 85 por cento de fundos comunitários.

Face à garantia de financiamento dada ontem pelo secretário de Estado da Administração Interna, o presidente da direcção informou que os trabalhos vão iniciar-se de imediato, mesmo antes da formalização do apoio.



António Meireles espera ter as obras concluídas até Junho, altura em que a Associação Humanitária assinala o seu 90º aniversário. Do plano de investimentos para 2017, o presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários Famalicenses destacou, durante a visita ao secretário de Estado da Administração Interna, os 360 mil euros previstos para a renovação do parque de viaturas.

Os ‘Famalicenses’ contam ter ao serviço, muito em breve, um veículo de contenção de matérias perigosas, no qual serão investidos 167 mil euros.

