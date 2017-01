Associação das Festas Antoninas de Amares organiza 'Caminhada do Amor'

Em fevereiro o amor vai estar no ar na “Caminhada do Amor”, uma iniciativa organizada pela AFAA - Associação das Festas Antoninas de Amares, com o apoio do Município de Amares, da União de Freguesias de Ferreiros, Prozelo e Besteiros, da Farmácia Marques Rego e da Fot ograf´art , com o intuito de angariar fundos para as festividades em honra de Santo António 2017.



As inscrições já estão abertas e podem ser efetuadas na Junta de Freguesia de Ferreiros, Prozelo e Besteiros, pelo valor de 4€, incluindo oferta de t-shirt.



