Município de Fafe celebra Protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa

Foi assinado o Protocolo entre a Câmara Municipal de Fafe e a Cruz Vermelha Portuguesa que prevê a dinamização dos Centros de Convívio nas diversas freguesias do concelho.



O acordo foi, agora renovado, tendo sido estabelecido, inicialmente, no ano 2016.



Esta parceria visa a criação e manutenção de actividades nos centros de convívio, garantindo um trabalho concertado e eficiente na promoção da cidadania e envelhecimento activo dos residentes nas diversas freguesias.



A equipa responsável pela respectiva dinamização, UNIR (Unidade de Intervenção e Recursos), tem vindo a desenvolver diversas actividades junto dos seniores, de forma a promover o envelhecimento activo e participativo.



A UNIR tem o apoio constante da Câmara Municipal, mas também da ação de um conjunto de voluntários, de agentes locais e entidades parceiras, sempre que se considere pertinente.



Para o Presidente da Câmara M unicipal de Fafe, Raul Cunha, este é um projeto que se justifica pela necessidade de acompanhar a comunidade sénior e promover a sua participação em actividades sócio-recreativas e culturais.



“Este projecto, desenvolvido em parceria com a Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, assenta na vontade constante e sempre presente do Município em dar a oportunidade aos nossos seniores de envelhecerem de uma forma saudável e activa. Queremos que os centros de convívio tenham um leque de actividades diversificado, promovendo o envelhecimento activo e a cidadania de todos os idosos. Pretende-se, deste modo, prevenir a solidão e o isolamento, bem como potenciar a inclusão social e as relações interpessoais desta faixa etária. Este trabalho tem importância reforçada pelo facto de retardar e até evitar a institucionalização dos idosos do concelho.”



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Fafe ***



