Comédias do Minho apresentam a Universidade Invisível

autor Redacção num. de artigos 30937

As Comédias do Minho apresentam a Universidade Invidível, uma das novidades da programação 2017 que pretende tornar mais visível a presença das Comédias do Minho nos cinco municípios do Vale do Minho: Melgaço, Monção, P Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira e construir diferentes formas de chegar às pessoas. Este projecto irá decorrer ao longo do ano, num município de cada vez, durante um fim de semana, com formações teóricas, espetáculos, concertos, filmes, conversas e uma feira do livro temática.



O primeiro módulo da Universidade Invisível decorre, nos dias 3 e 4 de Fevereiro, no município de VN de Cerveira.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas