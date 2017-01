Município de Barcelos promove 3.ª edição do Fim-de-semana da Lampreia

autor Redacção num. de artigos 30937

O 'Fim-de-Semana da Lampreia' acontece de 17 a 19 de fevereiro e marca o arranque oficial do programa anual “7 Prazeres da Gastronomia”. Uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Barcelos que englobará a Semana Gastronómica do Galo, o Fim de Semana do Bacalhau, o Fim de Semana dos Petiscos Tradicionais, a XII edição do Concurso Galo Assado, o Fim de Semana do Pica no Chão e ainda o concurso de pastelaria, Barcelos Doce.



A terceira edição do Fim-de-Semana da Lampreia conta com a participação de 18 restaurantes que vão preparar e confeccionar esta iguaria, fazendo do concelho de Barcelos uma das mais regiões mais atractivas nesta época do ano no que respeita à gastronomia e a es te prato tão tradicional desta zona do país.



Depois de, em 2016, ter arrecadado o título de “Região Europeia de Gastronomia”, a região do Minho reforça agora as intenções de estímulo à inovação e divulgação de culturas e identidades alimentares regionais, promovendo paralelamente o desenvolvimento de outros sectores com o económico e social.



Neste sentido, ao longo de todo o ano, são realizadas várias actividades promocionais do produto estratégico “Gastronomia e Vinhos” que vão ao encontro dos principais propósitos desta “Região Europeia da Gastronomia”.





*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Barcelos ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas