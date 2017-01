Viana do Castelo acolhe novo investimento industrial

A Câmara Municipal de Viana do Castelo assinou o contrato de investimento que irá permitir instalar, no Parque Empresarial de Lanheses, uma nova unidade fabril de peças de motor para automóveis de um fornecedor de componentes de automóveis para os construtores de automóveis franceses e internacionais.



Assim, a Steep Plastique vai implantar-se em Viana do Castelo num lote de aproximadamente 48 mil metros quadrados, implicando a construção de uma unidade industrial/criação da filial STEEP plastique Portugal,tendo como estratégia comercial a aproximação dos construtores de automóveis presentes na Espanha, e com uma perspectiva de expansão feita em quatro fases (até 2020).



A empresa prevê criar aproximadamente 250 postos de trabalho para o horizonte de 2020, sendo que na primeira fase estão previstos 50 postos de trabalho, prevendo-se um investimento total de 50 milhões de euros no total e de 10 milhões de euros nesta primeira fase. Segundo a empresa, a escolha do Parque Empresarial deve-se à posição estratégica geográfica, fácil acessibilidade a nível das auto-estradas, dinamismo do Parque Empresarial, tecido industrial existente, benefícios fiscais propostos pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, etc..



O contrato de investimento foi assinado ontem entre a empresa Financière STEEP, representado por François Zarifian, e o Presidente da Câmara Municipal, José Maria Costa, e as obras de construção devem arrancar em Maio, prevendo-se o início de produção em Junho de 2018.

De sublinhar que, em 2017, o concelho tem já aprovados no sistema de incentivos do Portugal 2020 e do Norte 2020, 123 milhões de euros em 18 projetos que envolvem sectores diversificados, desde novas tecnologias de comunicação, sistemas de inovação na transformação de papel, unidades hoteleiras, sector dos sapatos, sistemas de inovação para a pesca e sector automóvel. A concretização destes investimentos permitirá que durante 2017 sejam criados mais 1500 postos de trabalho no concelho.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Viana do Castelo ***

