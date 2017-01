Bênção das ‘mulinhas’ abriu programação da Bicavalaria do Minho

Cerca de 40 automóveis Citroen 2 CV, Dyane e Ami (popularmente conhecidos por ‘mulinhas’) concentraram-se ontem de manhã nas imediações da Igreja Paroquial de Adaúfe, para serem benzidas pelo pároco da freguesia, padre José Costa.



O evento foi organizado pela Bicavalaria do Minho e teve como finalidade promover o encontro entre os associados. “Vamos tendo vários durante o ano, mas este tem um carácter especial porque abre sempre as nossas actividades em Janeiro. Damos um ar um pouco religioso (com a missa e benção das viaturas), mas também profano, com a alegria do passeio e do convívio”, explicou Fernando Cardoso, presidente da direcção da Bicavalaria do Minho.



A maior parte dos presentes são oriundos da região, mas também há quem faça muitos quilómetros para participar no evento. “Temos aqui um sócio que vem do Algarve. Ele é de cá e sempre que precisa de vir cá acima, aproveita para vir quando temos eventos. A maioria são do Minho (Guimarães, Braga, fafe, Vila Nova de Famalicão e Barcelos)”, disse Fernando Cardoso.



O dia começou com uma concentração junto à sede da Bicavalaria do Minho, que contou com a presença de cerca de 70 associados. Seguiu-se uma caravana automóvel até à Igreja Paroquial de Adaúfe, onde decorreu uma Missa e a Benção das Mulhinhas. A tarde foi preenchida c om um almoço-convívio num restaurante de Águas Santas, na Póvoa de Lanhoso, seguida de muita animação.



A ‘Bênção das Mulinhas’ foi a primeira actividade deste ano, mas muitas outras estão já agendadas, com especial destaque para a realização de um encontro mundial organizado pela Bicavalaria do Minho. “Este ano temos um evento da máxima importância, que é o encontro mundial dos aficcionados dos ‘2 CV’, que pela segunda vez decorre em Portugal. O primeiro foi em 1987 (juntou cerca de mil carros) e este ano prevê-se cerca de três mil. A Bicavalaria do Minho faz parte da organização desse mundial”, frisou Fernando Cardoso.



O encontro mundial decorre na Ericeira, e corresponde ao reconhecimento do trabalho realizado pela Bicavalaria do Minho, uma das entidades organizadoras. “Nós estamos na linha da frente desde o ínício, e conseguimos uma coisa para a qual somos glorificados por toda a gente, que é o facto de reunirmos os clubes. Estavam de costas voltadas e nós fizemos uns passeios, aos quais chamamos ‘Visitas aos Parentes’, em que visitamos todos os clubes a nível nacional. Daí conseguimos conciliar e aproximar os clubes uns dos outros em 2009 e 210, e começamos a trabalhar em conjunto”, explicou Fernando Cardoso.

A Bicavalaria do Minho surgiu em 29 de Junho de 2005.

