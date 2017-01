Museu de Olaria de Barcelos integra projecto internacional

autor Redacção num. de artigos 30937

O Museu de Olaria de Barcelos integra o projecto internacional EU-LAC-MUSEUMS. A assinatura de protocolos de colaboração, que decorreu no Museu da Chapelaria, em São João da Madeira, contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Armandina Saleiro.

Os protocolos de colaboração foram assinados ainda pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), o Município de S. João da Madeira e o Município de Penafiel.



Este projecto de cariz internacional, que envolve oito países, coordenado pela Universidade de St. Andrews, na Escócia, visa a promoção das relações entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribe nhos (CELAC).



Em Portugal, o Programa de Mobilidade Jovem que se enquadra no pacote de trabalho ‘Educação em Museus para a Inclusão e Coesão Social’ é coordenado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), que convidou três museus municipais a integrarem o consórcio nacional: o Museu da Chapelaria, em S. João da Madeira, o Museu de Olaria, em Barcelos, e o Museu Municipal de Penafiel através do seu núcleo da aldeia de Quintandona.

Através de uma série de pacotes de trabalho temáticos, este projecto irá trabalhar o tema ‘Museus e Comunidade: Conceitos, Experiências e Sustentabilidade na Europa, América Latina e Caribe’.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas