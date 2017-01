Artistas de renome pisam palco do Theatro Circo no próximo mês

autor Redacção num. de artigos 30939

Após um início de ano imparável com espectáculos repletos de plateias esgotadas é altura de passar o testemunho a Fevereiro para que mais um punhado de artistas nacionais e estrangeiros pisem o palco do Theatro Circo.

A música aquece já a sala principal do Theatro Circo no próximo dia 3 de Fevereiro com a actuação dos irlandeses Divine Comedy do músico Neil Hannon que marcam presença num concerto já há muito esgotado, para apresentar o seu 11.º álbum de estúdio - ‘Foreverland’.



Poucos serão aqueles que não conhecem o seu nome. Esgotaram o Coliseu de Lisboa em dezembro do ano passado, foram melhor álbum nacional para a revista BLITZ e figuraram nas listas de melhores álbuns nos mais conceituados meios de comunicação. Trata-se dos Capitão Fausto, banda lisboeta que sobe ao norte para que no dia 11 desvende o espectáculo ‘Capitão Fausto têm os Dias Contados’, no Theatro Circo.



Luísa Sobral visita Braga no dia 14 para mostrar as canções do mais recente disco Luísa e os Fado Violado trarão o disco ‘Jangada de Pedra’, o seu primeiro trabalho discográfico, no dia 17, onde o Fado e o Flamenco se fundem.

Harmonies, projecto que envolve o grupo de artistas (Joana Gama, Luís Fernandes e Ricardo Jacinto), estreado recentemente no Teatro Maria Matos, apresenta-se em Braga no dia 18 de Fevereiro. Harmonies é um espectáculo o qual o Theatro Circo é coprodutor.



Os mais novos também não foram esquecidos e o mês de Fevereiro promete muita animação.

No primeiro fim-de-semana do mês, a 4 e 5 de Fevereiro, acontece o espectáculo Conchas, uma coprodução entre a d’Orfeu AC, as Marionetas de Mandrágora e a Franzisca Aarflot Productions (Noruega). Virão ao Theatro Circo para apresentar um espectáculo onde a música, as expressões dramática e corporal se juntam às marionetas.



O cinema chega à sala do Theatro Circo no próximo dia 6 de Fevereiro. ‘O Vendedor’, do realizador iraniano Asghar Farhadi, vencedor do Óscar para melhor filme estrangeiro com ‘A Separação’ em 2011, volta ao grande ecrã com um filme onde a forma de pensar e sentir femininas são o foco do mesmo. ‘O Vendedor” acaba de ser nomeado para Melhor Filme Estrangeiro nos Óscares de 2017 e venceu os prémios em Cannes de Melhor Ator e Melhor Guião em 2016.



No dia 13 de Fevereiro, ‘O Divã de Estaline’, filme da realizadora francesa Fanny Ardant, atribui ao actor Gérard Depardieu o papel de Estaline, uma das figuras da política e da história do séc. XX.

‘Homenzinhos’ é o último filme deste mês, que tem lugar a dia 20, realizado por Ira Sachs, tendo sido nomeado para o Festival Internacional de Cinema de Berlin em 2016.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas