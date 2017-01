Feira do Fumeiro de Montalegre registou quatro dias de enchente com balanço “muito positivo”

Milhares de pessoas encheram por completo o recinto da Feira do Fumeiro de Montalegre, entre quinta-feira e ontem. A enchente de público, na ordem dos vários milhares de pessoas, contribuiu para o sucesso da edição deste ano. “O balanço é muito positivo. Foram quatro dias intensos, de grande afluência e enchente. Veio gente de todo o país”, disse Orlando Alves, presidente da Câmara Municipal de Montalegre.



O autarca mostrou-se ainda “bastante satisfeito” com a grande afluência de público, a um certame onde “conseguimos promover a terra e o território e consolidar a marca e o destino Montalegre”, assegurou Orlando Alves, acrescentando que a presença de público se deve à dinâmica da feira”. O edil montalegrense notou ainda a satisfação dos artesãos e comerciantes presentes no evento. “Notou-se um sorriso no rosto de todos os parceiros, o que significa que a venda de fumeiro correu muito bem. Essa é a razão da nossa aposta”, adiantou Orlando Alves.



Mesmo sem adiantar números certos, alegando que “o volume de vendas ainda está para ser apurado”, Orlando Alves considerou que nestes quatro dias “estabelecemos um ‘aport’ (componente financeira) para toda a região que aponta para uma fasquia de aproximadamente três milhões de euros”.



Na Feira do Fumeiro foram comercializadas mais de 60 toneladas de fumeiro (alheiras, chouriças, sangueiras, bucheiras, farinheiras ou salpicões) e contou com a presença de 91 produtores.

O último dia do evento foi composto, durante a manhã, pela animação dos ‘Amigos de Sobreposta’ e pelas actuações de vários grupos. À tarde, foi a vez de actuarem no Espaço Fun Zone da Feira, os ‘Sons do Rio’, as ‘Pandereteiras de Baltar’ (Espanha) e a dupla ‘Tita e Pedro Miguel’.



Antes do fecho, decorreu um chega de bois junto ao Parque do Cávado.

Entretanto, adiantou Orlando Alves, o município já está a preparar um série de eventos para animar a vila barrosã ao longo do ano.



“Já estamos a preparar o Carnaval, que costuma ser também bastante participado em Vilar de Perdizes e Tourém. Temos a queima do Judas na Páscoa, a Semana do Barroso, e vários eventos agendados para a altura do Verão. Não nos podemos esquecer que estamos num ano de eleições autárquicas e isso também deverá contribuir para a animação do nosso concelho”, referiu o autarca montalegrense.

